Кубок Дэвиса. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Израиля

На следующей неделе украинская команда будет бороться за выход в этап Квалификации

13-14 сентября украинские теннисисты встретятся с представителями Израиля на хардовом корте в Ларнаке (Кипр). По соображениям безопасности, зрители не будут допущены на матч.

В заявку сборной Украины вошли Виталий Сачко, Александр Овчаренко, Алексей Крутых, Владислав Орлов и Илья Белобородько. Капитан команды – Орест Терещук.

В пятницу, 13 сентября, противостояние начнётся в 15:00 по Киеву, а в субботу игроки выйдут на корт в 17:00.

В этом матче сборные будут бороться за место в Квалификации Кубка Дэвиса, которая пройдёт в 2025 году.

btu.org.ua