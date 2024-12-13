“Нейтральная” Блинкова на турнире в Лиможе за 43 минуты получила две “баранки” в матче против 38-летней соперницы

Во втором круге турнира WTA 125 в Лиможе 38-летняя американка Варвара Лепченко разгромила четвертую сеяную “нейтральную” Анну Блинкову



Поединок, в котором встречались 134-я ракетка мира Лепченко и 72-й номер рейтинга WTA Блинкова, продолжался всего 43 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:0 в пользу американской теннисистки.

Для экс-34-й ракетки мира Анны Блинковой это первый матч в карьере, в котором она не смогла взять ни одного гейма.

Варвара Лепченко в четвертьфинале турнира в Лиможе сыграет против шестой сеяной Нурии Паррисас Диас (№100 WTA) из Испании.

btu.org.ua