Новак Джокович – о своем неожиданном поражении в Монте-Карло: “Мне жаль всех людей, которым пришлось стать свидетелями этого”

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свое неожиданное поражение от чилийца Алехандро Табило во втором круге “Мастерса” в Монте-Карло



– Сегодня у вас был не лучший день на корте…

– Лучший день (улыбается)?

– Не лучший день…

– Это был, скорее, худший день. Послушайте… Я надеялся, что этого не случится. Но была достаточно большая вероятность, что я сыграю именно так… Просто ужасно. Ужасное ощущение – играть таким образом… И мне просто жаль всех людей, которым пришлось стать свидетелями этого.

– У вас есть хотя бы одно объяснение?

– Я не знаю. У меня его нет. У меня есть и нет. Мне все равно.

– Сегодня ранее мы видели, как вы хватались за руку во время тренировки и также, что кто-то из вашей команды вам помогал…

– Все в порядке. Это просто незначительная вещь.

– С глазом все в порядке?

– Никаких травм.

– Это тяжело… Какова ваша цель на грунтовый сезон?

– Ролан Гаррос.

– Ролан Гаррос? И все?

– Все (улыбается).

– Я понимаю ваше настроение. Но на днях вы сказали, что у вас нет ожиданий, и я удивился, потому что вы бы должны были их иметь.

– Ну, я ожидал от себя по крайней мере прилично выступить, а не вот так. Это было ужасно. У меня не было высоких ожиданий, на самом деле. Я знал, что у меня будет сложный соперник… и я знал, что, возможно, сыграю довольно плохо. Но что настолько плохо – этого я не ожидал.



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