Не играл почти три года. Капитан команды НХЛ близок к возвращению

Getty Images/Global Images Ukraine. Габріэль Ландеског

Клуб НХЛ Колорадо Эвеланш объявил, что отправил форварда и своего капитана Габриэля Ландескога в команду АХЛ, где он будет набирать физическую форму.

Шведский нападающий не играл с лета 2022 года – игрок получил серьезное повреждение колена в финальной серии Кубка Стэнли.

Стоял вопрос о завершении карьеры, однако Ландеског перенес операцию по трансплантации хряща в колене и решил побороться за продолжение выступлений.

Есть небольшой шанс на возвращение Ландескога на лед в течение плей-офф, но в клубе пока не делают прогнозы.

32-летний хоккеист набрал 571 пункт в 738 матчах и помог выиграть Кубок Стэнли в 2022 году.

sport.ua