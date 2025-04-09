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Автоспорт

Энди Стивенсон: Расстановка сил меняется на каждой трассе

Энди Стивенсон: Расстановка сил меняется на каждой трассе

Накануне Гран При Бахрейна спортивный директор Aston Martin Энди Стивенсон рассказал, какие задачи предстоит решать инженерам и гонщикам команды на трассе Сахир, и попробовал оценить расстановку сил.

Энди Стивенсон: «Одним из главных факторов, который необходимо учитывать в Бахрейне, является покрытие трассы. Оно довольно абразивное, поэтому мы обычно видим сильную деградацию резины, что открывает возможности для различных вариантов стратегии. Лэнсу Строллу и Фернандо Алонсо предстоит контролировать износ шин по ходу всего уик-энда.

На этой трассе необходимо как можно лучше оптимизировать машину, чтобы получить преимущество в скорости. Команды много лет выступают в Бахрейне, поэтому мы все знаем, чего ожидать, и какого подхода придерживаться. Это совсем не та ситуация, когда мы приезжаем на новую трассу, и фактор неизвестности может дать преимущество перед соперниками.

Я считаю, что в этот уик-энд необходимо сосредоточиться на подготовке к гонке и оптимизировать настройки машины, чтобы иметь возможность побороться.

На ранней стадии сезона мы видим, что борьба в середине пелотона экстремально плотная, но мы это ожидали. В зависимости от того, на трассу какого типа мы приезжаем, расстановка сил несколько меняется. Именно поэтому после первых гонок сезона не очевидно, кто на каких позициях в середине пелотона.

Это захватывающая ситуация для болельщиков, которые смотрят гонки дома, но нам очень сложно определить, на каких мы позициях. Именно поэтому стратегия и выбор настроек максимально важны для того, чтобы иметь шанс заработать очки.

Вероятно, мы недалеко от той точки сезона, когда команды начнут привозить серьёзные обновления, что ещё больше усилит динамику».

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