Дэвид Култхард: Ферстаппен не извинится

Дэвид Култхард прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена и Ландо Норриса на 64-м круге Гран При Австрии. По мнению бывшего гонщика Формулы 1, Макс не станет извиняться перед соперником.

Дэвид Култхард: «Скорее ад замёрзнет, чем он извинится. Макс просто скажет: «Я боролся в гонке, и борьба была жёсткой».

Это первый раз, когда Ландо борется с Ферстаппеном колесо в колесо на протяжении нескольких уик-эндов подряд. Мы знаем, как это работало, когда с Максом колесо в колесо боролся Льюис Хэмилтон в 2021-м. Макс – один из самых неуступчивых гонщиков, и чтобы опередить его, вы должны ему соответствовать.

Этот инцидент им обоим стоил гонки, но они оба могли его избежать. В распоряжении стюардов было больше информации, и на её основе они оштрафовали Макса, однако, в конечном счёте, это не повлияло на его финишную позицию».

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