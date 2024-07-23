Вассёр: Отдельные личности менее важны, чем команда

В Сильверстоуне было объявлено, что многолетний технический директор по работе с шасси Энрико Кардиле покидает Маранелло, чтобы в 2025 году перейти в Aston Martin. Руководитель Скудерии Фредерик Вассёр обещал назвать новое имя после летнего перерыва.

Фредерик Вассёр: «На время летнего перерыва я займу эту должность, так будет проще всего, но сразу после каникул мы объявим о новой организации. В команде над этими машинами работает более 200 сотрудников, при таком масштабе уход одного человека не становится драмой.

Кто заменит Кардиле? У меня есть пара имён из пяти букв.

Я всегда стараюсь объяснить, что отдельные личности менее важны, чем команда, что верно и когда вы кого-то подписываете, и когда кого-то теряете. Важна стабильность команды, хороша совместная работа, а в сложные моменты мы показали, что работаем очень хорошо.

За 12 месяцев между гонками в Венгрии мы сократили отставание от победителя на треть, благодаря работе сотрудников нашей базы. Я полностью им доверяю, но работу нужно продолжать, поскольку я недоволен результатом. Я недоволен отставанием в 20 секунд от победителя, но в прошлом году в Венгрии мы финишировали с отставанием в 65 секунд».

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