Шарль Леклер: Эдриан Ньюи невероятно усилит Ferrari

Карьера гениального конструктора Эдриана Ньюи в Red Bull подходит к концу – в следующем году он уже не будет сотрудничать с командой из Милтон-Кинса. По слухам, Ньюи может принять предложение Ferrari, и Шарль Леклер очень надеется, что это станет реальностью.

Шарль Леклер: «Честно говоря, я не думал, что Эдриан уйдёт – для меня новость стала полной неожиданностью. И это одна из тех новостей в Формуле 1, о которых говорит весь мир.

Я буду счастлив, если Эдриан Ньюи перейдёт в Ferrari. Конечно, ни один человек не может быть больше, чем команда, в которой работают тысячи профессионалов. Но это тот случай, когда Ньюи на протяжении многих лет снова и снова доказывал: где бы он ни был, эту команду ждёт успех.

Эдриан Ньюи из числа тех людей в паддоке, с которым хочет работать каждый гонщик. За последние семь-восемь месяцев мы добились наибольшего прогресса среди всех команд, но появление Эдриана невероятно усилит Ferrari».

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