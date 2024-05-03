Рома — Байер 0:2: обзор полуфинала Лиги Европы

Байер на выезде одолел Рому в первом матче полуфинала Лиги Европы сезона-2023/2024.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба.

Лига Европы 1/2 финала, первый матч 2 мая

Рома — Байер 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 28 Виртц, 0:2 — 73 Андрех

В параллельном поединке Марсель и Аталанта сыграли вничью.

Матчи -ответы состоятся через неделю, 9 мая.

Финал Лиги Европы УЕФА-2023/24 запланирован на 22 мая в ирландском Дублине (стадион «Авива»).

Напомним, в первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов Боруссия с голом Фуллькруга одолела ПСЖ, а мадридский Реал с украинцем Андреем Луниным в воротах расписал боевую ничью с мюнхенской Баварией.

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