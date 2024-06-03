Два клуба Премьер-Лиги хотят подписать защитника Спортинга

Гонсало Инасиу может перейти в АПЛ

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Клубы Премьер-лиги соревнуются за подпись одного из самых талантливых молодых защитников "Спортинга".

По информации Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к 23-летнему центральному защитнику "Спортинга" Гонсалу Инасиу.

Но трансфер футболиста не будет дешевым. Его отступные составляют 60 миллионов евро, что может стать серьезным препятствием для любого потенциального покупателя.

Гонсалу за свою команду в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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