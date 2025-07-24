Полесье – Санта-Колома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Сегодня, 24 июля, "Полесье" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Санта-Коломы" из Андорры.
Встреча пройдет на стадионе "Татран Арена" в словацком Прешове. Этот поединок станет первым официальным для Русланя Ротаня на посту главного тренера "Полесья".
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
1.24 5.90 12.50 Узнать больше
Болельщики смогут посмотреть матч бесплатно на "Киевстар ТВ". Все трансляции будут размещаться в разделе "Спорт", где также доступно обновленное расписание матчей, анонсы событий и удобная навигация.
Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига конференций-2025/26. Второй квалификационный раунд, первый матч
24.07.2025
Прешов, "Татран Арена"
"Полесье" 20:00 "Санта-Колома"
Видеотрансляция – Киевстар ТВ
Видеотрансляция доступна по ссылке >>>