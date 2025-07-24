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Футбол

Полесье – Санта-Колома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Полесье - Санта-Колома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    • Сегодня, 24 июля, "Полесье" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Санта-Коломы" из Андорры.

    Встреча пройдет на стадионе "Татран Арена" в словацком Прешове. Этот поединок станет первым официальным для Русланя Ротаня на посту главного тренера "Полесья".

    Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

    Полесье - Санта-Колома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    1.24 5.90 12.50 Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Болельщики смогут посмотреть матч бесплатно на "Киевстар ТВ". Все трансляции будут размещаться в разделе "Спорт", где также доступно обновленное расписание матчей, анонсы событий и удобная навигация.

    Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

    Лига конференций-2025/26. Второй квалификационный раунд, первый матч
    24.07.2025
    Прешов, "Татран Арена"
    "Полесье" 20:00 "Санта-Колома"
    Видеотрансляция – Киевстар ТВ

    Видеотрансляция доступна по ссылке >>>

    www.ua-football.com

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