Эдди Хирн предложил известному украинскому боксеру огромные деньги

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн сделал неожиданное заявление в эфире подкаста Boxing With Mannix & Mora, которое касается украинского боксера.

Он заявил, что хотел организовать поединок в полусреднем весе (до 66,7 кг). По его планах, на ринге должны были встретиться чемпион мира и обладатель титулов WBA и IBF Джарон Эннис (34–0, 30 КО) и претендент Сергей Богачук (26–2, 24 КО).

Предлагал Богачуку огромные деньги за бой с Эннисом в октябре этого года. Джарон мне так и сказал: «Хочу бой с Сергеем!». Однако, по какой-то причине украинец не захотел выходить с ним на ринг. Меня это, признаться, удивило, ведь предложение действительно было очень серьезным», – сообщил Хирн.

В июне Эннис принял решение оставить свои титулы вакантными и подняться в следующий дивизион. Американский боксер уверен, что в первом среднем весе у него будет больше вариантов для продолжения карьеры.

sport.ua