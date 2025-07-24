Вольфф: После летнего перерыва мы сместим фокус на 2026-й

Командам Формулы 1 осталось провести два Гран При до традиционного летнего перерыва. Накануне Гран При Бельгии руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал, что после перерыва команда всё внимание сосредоточит на подготовке к сезону 2026 года.

Тото Вольфф: «Следующие два Гран При дадут возможность сохранить набранный темп перед летним перерывом. В первых двенадцати гонках сезона мы несколько раз были в лидерах, тогда как в других возникали сложности. Команда сосредоточила все усилия на том, чтобы выступать на конкурентоспособном уровне на всех этапах.

Однако после летнего перерыва наше внимание неизбежно будет смещаться на подготовку к 2026 году. Следующие две гонки важны для подготовки машины W16 к различным трассам и погодным условиям.

Трассы Спа и Хунгароринг помогут нам в этой работе. Эти автодромы разные по своему характеру. Для Спа характерны перепады высот, быстрые повороты и переменчивая погода. На контрасте с этим узкая и извилистая трасса в Будапеште, на которой мы часто видим самые высокие температуры в сезоне.

Наша цель – добиться хороших шагов вперёд в работе с машиной, оптимизировать её каждый уик-энд и бороться за высокие результаты».

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