Росберг поймёт Макса, если он решит завершить карьеру

Нико Росберг, в 2016-м выиграв чемпионский титул в остром противостоянии с Льюисом Хэмилтоном, предпочёл завершить карьеру в Формуле 1, хотя перед ним открывались прекрасные перспективы. В том числе он отклонил уже согласованный многолетний контракт с Mercedes, суливший ему $100 млн.

Но Нико никогда не жалел о принятом тогда решении, основал инвестиционную компанию Rosberg Ventures, и буквально за пару лет она стала вполне успешным предприятием, а её активы превысили сто миллионов евро.

В интервью Gazzetta dello Sport Росберг не исключил, что Макс Ферстаппен тоже может поступить аналогичным образом и неожиданно для многих принять решение об уходе из Формулы 1.

«Это возможно, ведь Макс уже очень многого достиг, несмотря на молодость, – считает бывший гонщик, ныне очень неплохо справляющийся с ролью эксперта и комментатора телеканала Sky Sport. – Интенсивность Формулы 1 сказывается на твоём психологическом и физическом состоянии, и если он почувствует, что достиг целей, которые перед собой ставил, и захочет больше брать от жизни, то я вполне пойму его выбор».

Вспоминая собственное решение, принятое после победы в чемпионате, Росберг сказал: «Никаких сожалений у меня нет. Я осуществил свою мечту, стал чемпионом мира и предпочёл уйти на пике карьеры. Завершив её в Формуле 1, я смог проводить больше времени с семьёй и начать карьеру инвестора. Я сделал то, что считал правильным».

Кстати, контракт Ферстаппена с Red Bull действует до 2028-го, и тогда голландскому гонщику исполнится 31 год – именно в таком возрасте в своё время завершил карьеру Нико Росберг.

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