21 гол до Гретцки! Овечкин поставил точку в победе «Вашингтона» и приблизился к рекорду

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Нэшвилл»

Игорки «Вашингтона» Александр Овечкин и Том Уилсон. Фото Imagn Images, USA Today Sports «Кэпиталз» на выезде обыграли «Нэшвилл».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Уилсон — 19 (бол., Строум, Овечкин), 29:03 — 0:1. Форсберг — 11 (бол., Маршессо, Йоси), 36:14 — 1:1. Фрэнк — 1 (Рой, Фехервари), 48:30 — 1:2. Манджапане — 10 (Духайм, Карлсон), 54:54 — 1:3. Овечкин — 20 (п.в.), 59:01 — 1:4.

Вратари: Сарос (57:29 — 58:33, 58:47 — 59:01) — Томпсон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (8+12+13) — 16 (5+3+8).

Наши: Свечков (10.00/2/-1) — Овечкин (14.31/2/+1).

12 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

«Вашингтон» и «Нэшвилл» удивили с разных сторон в первой половине сезона. Начнем с позитива. «Кэпиталз» неожиданно взлетели в таблице и возглавляют Восточную конференцию. Скажите об этом летом, многие поклонники НХЛ только покрутили бы пальцем у виска. Однако главный тренер Спенсер Карбери построил очень конкурентоспособную команду, которая продолжает удивлять. Тенденция «Вашингтона» — отсутствие серийных поражений. «Столичные» могут не выдавать серии побед, но, даже находясь не в лучшей форме, исключают проигрыши в ряд.

«Нэшвилл», напротив, смело отнесем к главным разочарованиям сезона. После подписаний Стивена Стэмкоса и Джонатана Маршессо слабо верилось, что «Предаторз» опустятся на дно Западной конференции. Затянувшийся кризис откинул «Хищников» на 14-е место, а по забитым голам команда Энди Брюнетта — худшая в лиге. В течение сезона положение «Нэшвилла» не сильно изменилось. В конце декабря коллектив выдал разовый всплеск, выиграв четыре матча из шести, но на дистанции не закрепил успех.

Выездной матч с «Нэшвиллом» осложнился для «Вашингтона» плотным графиком. Меньше суток назад команда Карбери провела непростую игру с «Монреалем». Она закончилась поражением в овертайме и отняла много сил. Неудивительно, что «Предаторз» превосходили соперника по движению и бросковой активности. Однако счет открыли все-таки гости. Александр Овечкин прервал серию без очков и ассистировал Тому Уилсону, который пробил Юусе Сароса, выиграв борьбу на пятаке.

«Предаторз» затягивать с ответом не стали. Хозяева реализовали первое же большинство в матче. Невероятный по точности бросок удался Филипу Форсбергу. Под конец периода «Нэшвилл» прибавил. Команду явно не устраивало то, что, владея преимуществом, не удалось повести в счете. Похвалим вратаря «Вашингтона» Логана Томпсона, который выручил гостей в нескольких эпизодах.

Третий период складывался по похожему сценарию. «Нэшвилл» владел шайбой, быстро разгонял атаки, превосходил «Вашингтон» по движению и созданным моментом. Мешала одна проблема — отсутствие голов. «Кэпиталз» без лишней паники оборонялись, а в середине отрезка поймали соперника на контратаке. Повышенный из фарм-клуба Итен Фрэнк забросил первую шайбу в НХЛ. Для этого 26-летнему американцу хватило двух матчей за «столичных». В последних сезонах форвард был лидером «Херши» из АХЛ, но в «Вашингтон» Итена подняли только сейчас. Своим шансом Фрэнк воспользовался великолепно.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» показал потрясающую реализацию моментов. 15 бросков хватило, чтобы отгрузить три шайбы одному из сильнейших голкиперов НХЛ Саросу. Отрыв гостей увеличил Эндрю Манджапане. А «Нэшвилл» так и продолжил стучаться в заколоченную Томпсоном дверь и не нашел способов, как сравнять счет. Успокоил концовку Овечкин. Его гол в пустые ворота поставил жирную точку в матче. Отставание до рекорда Уэйна Гретцки продолжает сокращаться — осталось 21 раз поразить ворота соперников. Без шайбы Александра послевкусие от победы над «Нэшвиллом» было бы неполноценным.

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