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Хоккей

21 гол до Гретцки! Овечкин поставил точку в победе «Вашингтона» и приблизился к рекорду

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Нэшвилл»

21 гол до Гретцки! Овечкин поставил точку в победе «Вашингтона» и приблизился к рекорду

Игорки «Вашингтона» Александр Овечкин и Том Уилсон. Фото Imagn Images, USA Today Sports «Кэпиталз» на выезде обыграли «Нэшвилл».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Голы: Уилсон — 19 (бол., Строум, Овечкин), 29:03 — 0:1. Форсберг — 11 (бол., Маршессо, Йоси), 36:14 — 1:1. Фрэнк — 1 (Рой, Фехервари), 48:30 — 1:2. Манджапане — 10 (Духайм, Карлсон), 54:54 — 1:3. Овечкин — 20 (п.в.), 59:01 — 1:4.
Вратари: Сарос (57:29 — 58:33, 58:47 — 59:01) — Томпсон.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 33 (8+12+13) — 16 (5+3+8).
Наши: Свечков (10.00/2/-1) — Овечкин (14.31/2/+1).
12 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

«Вашингтон» и «Нэшвилл» удивили с разных сторон в первой половине сезона. Начнем с позитива. «Кэпиталз» неожиданно взлетели в таблице и возглавляют Восточную конференцию. Скажите об этом летом, многие поклонники НХЛ только покрутили бы пальцем у виска. Однако главный тренер Спенсер Карбери построил очень конкурентоспособную команду, которая продолжает удивлять. Тенденция «Вашингтона» — отсутствие серийных поражений. «Столичные» могут не выдавать серии побед, но, даже находясь не в лучшей форме, исключают проигрыши в ряд.

«Нэшвилл», напротив, смело отнесем к главным разочарованиям сезона. После подписаний Стивена Стэмкоса и Джонатана Маршессо слабо верилось, что «Предаторз» опустятся на дно Западной конференции. Затянувшийся кризис откинул «Хищников» на 14-е место, а по забитым голам команда Энди Брюнетта — худшая в лиге. В течение сезона положение «Нэшвилла» не сильно изменилось. В конце декабря коллектив выдал разовый всплеск, выиграв четыре матча из шести, но на дистанции не закрепил успех.

Выездной матч с «Нэшвиллом» осложнился для «Вашингтона» плотным графиком. Меньше суток назад команда Карбери провела непростую игру с «Монреалем». Она закончилась поражением в овертайме и отняла много сил. Неудивительно, что «Предаторз» превосходили соперника по движению и бросковой активности. Однако счет открыли все-таки гости. Александр Овечкин прервал серию без очков и ассистировал Тому Уилсону, который пробил Юусе Сароса, выиграв борьбу на пятаке.

«Предаторз» затягивать с ответом не стали. Хозяева реализовали первое же большинство в матче. Невероятный по точности бросок удался Филипу Форсбергу. Под конец периода «Нэшвилл» прибавил. Команду явно не устраивало то, что, владея преимуществом, не удалось повести в счете. Похвалим вратаря «Вашингтона» Логана Томпсона, который выручил гостей в нескольких эпизодах.

Третий период складывался по похожему сценарию. «Нэшвилл» владел шайбой, быстро разгонял атаки, превосходил «Вашингтон» по движению и созданным моментом. Мешала одна проблема — отсутствие голов. «Кэпиталз» без лишней паники оборонялись, а в середине отрезка поймали соперника на контратаке. Повышенный из фарм-клуба Итен Фрэнк забросил первую шайбу в НХЛ. Для этого 26-летнему американцу хватило двух матчей за «столичных». В последних сезонах форвард был лидером «Херши» из АХЛ, но в «Вашингтон» Итена подняли только сейчас. Своим шансом Фрэнк воспользовался великолепно.

21 гол до Гретцки! Овечкин поставил точку в победе «Вашингтона» и приблизился к рекорду

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» показал потрясающую реализацию моментов. 15 бросков хватило, чтобы отгрузить три шайбы одному из сильнейших голкиперов НХЛ Саросу. Отрыв гостей увеличил Эндрю Манджапане. А «Нэшвилл» так и продолжил стучаться в заколоченную Томпсоном дверь и не нашел способов, как сравнять счет. Успокоил концовку Овечкин. Его гол в пустые ворота поставил жирную точку в матче. Отставание до рекорда Уэйна Гретцки продолжает сокращаться — осталось 21 раз поразить ворота соперников. Без шайбы Александра послевкусие от победы над «Нэшвиллом» было бы неполноценным.

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