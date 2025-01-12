Матч Днепр — Кривбасс в Суперлиге Favbet перенесен из-за продолжительной воздушной тревоги

Встреча Черкасские Мавпы – Запорожье пока остается по расписанию, начало – в 16:00

Матч регулярного чемпионата Суперлиги Favbet-2024/25 Днепр — Кривбасс перенесен на другой день из-за продолжительной воздушной тревоги. Дату доигровки поединка объявят позднее.

Встреча проходила в днепровском зале «Шинник». Из-за воздушной тревоги матч прервали на шестой минуте первой четверти при счете 12:7 в пользу хозяев площадки. Позднее приняли решение не возобновлять матч в воскресенье, а доиграть в другой день с текущего счета.

В Днепре 12 января запланирован еще один поединок, Черкасские Мавпы — БК Запорожье. Игра должна начаться по графику в 16:00, команды ожидают возможности провести матч.

Днепр лидирует в Суперлиге, выиграв все свои 12 поединков. Кривбасс занимает пятое место, одержав восемь побед из 16-ти матчей.

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