Центровой Ховентута Пустовой — MVP тура чемпионата Испании

Украинец показал наивысший в сезоне рейтинг эффективности

Капитан сборной Украины, центровой клуба Ховентут Бадалона Артем Пустовой признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата Испании по баскетболу.

32-летний украинец внес решающий вклад в победу своей команды над Андоррой (96:82) в регулярном чемпионате испанской Лиги АСВ. Артем в матче набрал 19 очков, а также совершил 6 подбора, 3 блок-шота, сделал 2 передачи и заработал на себе 7 фолов. Артем показал наивысший среди всех игроков тура рейтинг эффективности — 30 баллов. Это его личный рекорд сезона.

В нынешнем сезоне украинец проводит в среднем на площадке 19.6 минут с показателями 10.1 очка, 3.9 подбора и 1.2 блок-шота (РЭ 11.4).

Ховентут занимает пятое место в чемпионате Испании. В следующем матче команда Пустового сыграет 29 января в гостях против Будучности в Еврокубке.

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