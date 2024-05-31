Едвардс публічно дав обіцянку суперзірці футбольного «Далласа». Дуже смілива заява

29 травня «Міннесота» здобула дебютну перемогу в серії фіналу плей-оф Західної конференції. Наразі «Даллас» веде в рахунку 3:1.

Проте лідер «вовків» Ентоні Едвардс зовсім не стримував себе на післяматчевій пресконференції. Він розповів журналістам, що пообіцяв зірці НФЛ Майці Парсонсу, який виступає у футбольному «Далласі», що привезе йому пару своїх кросівок на шосту гру – останню, яка може відбутися у Техасі.

«Він носив кросівки adidas AE1. Розмір 14. Я сказав, що привезу йому гарне взуття для шостої гри серії», – зазначила молода зірка «Міннесоти» на післяматчевій пресконференції.

Фото/відео: Ben Golliver / WKRG

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