Старый Луцк продлил форварда Дюпина

20-летний игрок проведет третий сезон в команде

Старый Луцк продлил контракт с форвардом Александром Дюпиным на сезон 2025/26.

Для 20-летнего игрока (194 см) это будет третий сезон в команде. В прошлом сезоне Александр провел 29 игр, набирая в среднем за матч 4,6 очка и 2,1 подбора. Дюпин ранее защищал цвета Киев-Баскет и СумДу, также вызывался в лагерь юношеской сборной Украины 3х3.

Старый Луцк занял седьмое место в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2024/25. В плей-офф команда в четвертьфинале в двух матчах проиграла Киев-Баскету.

В июне клуб официально объявил о переходе на должность главного тренера (с играющего) Антона Мусиенко. В этом месяц лучане продлили соглашение с форвардом Максимом Михайловым.

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