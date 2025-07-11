Самые сложные поединки в карьере Александра Усика

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19 июля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, состоится поединок за абсолютное чемпионство в сверхтяжелом весе между чемпионом WBA, WBO, WBC 38-летним украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF 27-летним британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

В преддверии потенциального третьего завоевания абсолютного чемпионства Усиком самое время вспомнить самые сложные поединки в его карьере.

Александр Усик MD 12 Майрис Бриедис

27 января 2018 года

Рига, Латвия

До этого поединка Усик уже успел стать чемпионом мира на территории поляка Гловацкого, который до этого не проигрывал. Встретиться с Марком Хуком на его территории. И подраться против Майкла Хантера в США. Но именно этот выезд на территорию соперника стал самым сложным.

У Александра тогда многое не пошло. Соперник оказался действительно сильным: быстрым, точным и готовым уходить в размены с украинцем. И тот ощутил полный спектр проблем. Среди прочего был еще и грязный стиль ведения боя латышом.

Конечно, Усик победил. Откуда один из судей нарисовал ничью? Кто знает. Да, конкурентно, насыщенно на события, близко. Но Бриедис просто дал лучший бой Александру на тот момент, но не подобрался к победе или ничьей.

Однако было сложно. Впервые в профессиональной карьере Усик сам продемонстрировал – с ним можно бороться. Во всех смыслах.

Александр Усик ТКО 8 Тони Белью

10 ноября 2019 года

Манчестер, Великобритания

Тони Белью сделал все, чтобы по полной испортить этот вечер Усику. Во-первых, сбросил вес. Не согласился выходить в ринг в рамках сверхтяжелой категории, а пришел в форму, вернувшись в крузервейт.

Во-вторых, действительно подготовился. Не выходил за деньгами, хотел стать абсолютным чемпионом мира. И боролся за это звание.

В первых раундах было тревожно. Белью менял стойки, провоцировал украинца, выбрасывал много силовых ударов. Пропустить один такой – и можно быть нокаутированным. К счастью, Александр не пропустил.

В восьмом раунде поединок закончился самым красивым нокаутом в карьере Усика. Но до того примерно до середины противостояния за него был повод переживать.

Александр Усик UD 12 Дерек Чисора

31 октября 2020 года

Лондон, Великобритания

Вообще далеко не самый удачный поединок. Усик все еще весил менее ста килограммов, а соперник поймал новое дыхание и выходил побеждать выскочку из крузервейта.

Дерек был очень в себе уверен и действовал так, будто готов ко всему, что может предложить оппонент. Как минимум часть времени он проявлял себя именно так.

С течением времени Чисора начал терять силы, а Усик только поднимал темп и многоударность атак. И победил – судьи даже не сомневались.

Но габаритный Чисора, несшийся на соперника, пытаясь буквально раздавить, стал поводом к размышлению. Многие после того поединка не верили в шансы Усика на чемпионский пояс в тяжелом весе.

Александр Усик SD 12 Энтони Джошуа

20 августа 2022 года

Джидда, Саудовская Аравия

В реванше не складывалось многое. Не в самом бою, а вокруг. Россияне напали на Украину полномасштабно, Усик похудел и собирался уходить в терроборону. Возвращение проходило в новой стране с совершенно новым климатом. Соперник серьезно готовился: нанял нового тренера, мотивировался доказать, что поражение в первом бою – ошибка.

Но и в ринге просто не было. Энтони попадал, давил. В какой-то момент ближе к концу противостояния начал улыбаться – думал, что уже подобрался к сопернику.

Но нет. Усик устоял и одержал победу во второй раз.

Сможет ли «Динамит» побороть непобедимого «украинского Кота»? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик-Дюбуа, отдают предпочтение Александру Усику – коэффициент на победу 1.27 против 3.57 на Дюбуа. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!

Александр Усик SD 12 Тайсон Фьюри

18 мая 2024 года

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Второй поединок сложился для украинца идеально, в отличие от первого. После проигранных стартовых раундов Фьюри начал попадать. То боковой, то прямой, то аперкот. Все это большие проблемы для Усика, как оказалось. Тем более против такого великана.

Украинцы затаили дыхание. Действительно, ситуация выглядела критической. Выглядело так, будто Фьюри будет только добавлять и добавлять.

К счастью, Усик смог включиться. Тяжелые попадания остановили британца, а затем принесли нокдаун. А потом и победу. Тем не менее, было ужасно близко к фиаско.

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sport.ua