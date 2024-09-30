«Я бы не советовал...» Валлин высказался по поводу реванша Джошуа – Дюбуа

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Боксер в супертяжелом весе Отто Валлин высказался относительно возможного реванша Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) против Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO):

«Я бы не советовал Эй Джею проводить реванш против Дюбуа. Пока что я не вижу для этого причины. Трудно что-то говорить об этом, не находясь в команде Джошуа, но мое мнение: ему не стоит брать реванш».

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua