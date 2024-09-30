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Футбол

Неймар вернулся к тренировкам с Аль-Хилялем спустя 11 месяцев

Долгожданное возвращение приближается

Неймар вернулся к тренировкам с Аль-Хилялем спустя 11 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Неймар сделал еще один шаг к возвращению в строй после ужасной травмы передней крестообразной связки.

    Бразильский звёздный вингер возобновил тренировки в составе саудовского "Аль-Хиляля".

    "Рад вернуться в группу… Теперь сплошная радость", – написал Ней на своей странице в Instagram.

    Последний матч Неймар провёл 18 октября 2023 года в рамках квалификации на чемпионат мира-2026.

    Контракт 32-летнего футболиста с "Аль-Хилялем" рассчитан до лета 2025 года.

    www.ua-football.com

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