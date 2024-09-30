Ханна Шмитц возглавит отдел гоночной стратегии в Red Bull

На прошлой неделе в McLaren объявили, что Уилл Кортни, возглавлявший отдел гоночной стратегии в Red Bull Racing, займёт пост спортивного директора в Уокинге. Однако оказалось, что произойдёт это ещё не скоро – Кортни сможет присоединиться к McLaren только после истечения срока своего нынешнего контракта, который действует до середины 2026 года.

Тем не менее, в чемпионской команде уже нашли замену для Кортни. Вместо него отдел гоночной стратегии возглавит Ханна Шмитц, соавтор многих побед чемпионской команды.

«Это естественное развитие – когда вы добиваетесь успеха, ваших сотрудников переманивают, – прокомментировал Хельмут Марко перестановки в Red Bull Racing. – В команде есть человек, который может занять должность Уилла, и это Ханна Шмитц.

Наше новое предложение не заинтересовало Кортни. Он получил предложение от другой команды, которое оказалось более привлекательным с финансовой точки зрения».

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