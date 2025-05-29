В FIA не допустят возгорания травы

В апреле свободные заезды Гран При Японии несколько раз прерывались красными флагами из-за возгорания сухой травы на обочинах трассы. Причиной стали искры из-под днища машин при контакте асфальта с установленной там титановой пластиной.

В FIA решили предотвратить дальнейшие проблемы заменой титановых пластин на стальные. Искры стали не достигают таких высоких температур, как искры титана, что снизит вероятность воспламенения травы.

Но искры от соприкосновения асфальта со сталью не так здорово выглядят на телевизионной картинке, поэтому трассы решено разделить – из оставшихся гонок в Сильверстоуне, Шпильберге и в Монреале, где есть трава вокруг трассы, будут использоваться стальные пластины, если испытания окажутся успешными. А в Баку, Сингапуре, Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби, где травы вокруг трассы нет, останутся титановые. Испытания стальных блоков пройдут во время пятничных свободных заездов в Барселоне.

На Комиссии Формулы 1 эту идею встретили критикой. Возникли опасения по поводу большего веса и ускоренного износа стальных пластин. Если решение будет принято, командам придётся на некоторых гран При увеличивать высоту подвески, что может повлиять на расстановку сил.

Идея опрыскивать траву водой или антипиренами не прошла, переход на стальные пластины FIA устраивает больше, но решение будет принято по итогам тестов.

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