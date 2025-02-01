Лео Турини о настрое Леклера по отношению к Хэмилтону

Лео Турини, опытнейший итальянской журналист, известный своей беззаветной любовью к Ferrari, давно симпатизирует Шарлю Леклеру и сейчас высказал своё мнение о том, какой у гонщика из Монако настрой перед началом сезона 2025 года, когда его новым напарником стал семикратный чемпион мира…

«Свирепость, жестокость, гнев, кровожадность» – это я просто описал настрой Шарля Леклера по отношению к Льюису Хэмилтону.

Говорю совершенно серьёзно. Мне вспомнилось, что в феврале 2019 года Андреа Бертолини, в прошлом чемпион мира по гонкам на выносливость и наставник Шарля (который, кстати, называет его «дядей»), однажды отвёл своего протеже в сторону и сказал ему: «Сейчас ты отправляешься в Австралию, где тебе предстоит дебютная гонка за Ferrari. Помни, что Феттель – четырёхкратный чемпион мира, поэтому действуй спокойно, не опережай события».

И что ему ответил Шарль?

Он сказал: «Я закатаю Себа в асфальт».

Клянусь, это чистая правда.

Не думаю, что сейчас у него какой-то иной настрой по отношению к Льюису.

Он хочет с самого начала сезона опередить напарника, но ведь у того точно такие же намерения. В конце концов, всем известна банальная истина, что любому гонщику для начала надо одолеть соседа по гаражу.

Пышный приём, который в Маранелло устроили в честь Хэмилтона, Леклера не удивил. Ещё год назад он почувствовал, что ему предстоит делить боксы с ярким персонажем, которого отличает редкая харизма.

Нравится это ему или нет, но Льюис для Формулы 1 значит примерно столько же, сколько для мирового тенниса значил Роджер Федерер или Коби Брайант – для НБА.

Карлос Сайнс был и остаётся хорошим гонщиком, но тут мы имеем дело с явлением иного порядка. И для Шарля это должно стать колоссальным стимулом.

Хотя он даже под пыткой этого не признает, но его задача сейчас сводится к тому, чтобы стать причиной грядущей отставки семикратного чемпиона мира. Как в своё время именно с него начался период, в итоге завершившийся отставкой Феттеля.

Ключи от Маранелло Леклер без боя не отдаст. Поэтому нас ждёт очень интересный чемпионат. Кстати, в том числе и в контексте последних затей FIA в отношении гибких крыльев…

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