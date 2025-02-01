Instagram. Федор Черкашин

В ночь на 2 февраля в американском Ньюарке состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).

В ринге встретятся польские боксеры – 29-летний проспект Дамиан Кныба (14–0, 8 КО) и 39-летний ветеран Анджей Вавжик (34–4, 20 КО).

Во втором по значимости событии сойдутся представители среднего веса (до 72,6 кг) – украинский боксер, который выступает за Польшу, Федор Черкашин (25–1, 15 КО) проведет бой против опытного Патрика Аллотея (44–7, 34 КО) из Ганы.

Прямую трансляцию поединка проведет телеканал TVP Sport. Все новости про бой будут оперативно доступны на Sport.ua.

Основной кард начнется в 04:00, а главный поединок ожидается не ранее 06:00 утра по киевскому времени.

Федор Черкашин – Патрик Аллотей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Постер поединка Федор Черкашин – Патрик Аллотей

Instagram. Черкашин – Аллотей

Файткард вечера бокса:

sport.ua