Карл ФРОЧ: «Это конец жизни для этого боксера. Конец игры»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Известный американский боксер и блогер Джейк Пол изъявил желание провести бой против Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира Карл Фроч сообщил, что будет ждать Джейка в поединке с Энтони.

«Это будет конец игры для Пола. Джошуа очень большой боксер. Если он ударит в висок или донесет удар с правой по челюсти Фейка Пол, то это будет конец его жизни, если он не будет осторожным», – сказал Фроч.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua