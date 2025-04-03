Ферстаппен намекнул на сотрудничество с Honda в будущем

В среду в Токио состоялись демонстрационные заезды команд Red Bull Racing и Racing Bulls, организованные при поддержке Honda. В конце сезона сотрудничество между сторонами завершится – обе команды перейдут на собственные силовые установки, разработанные совместно с Ford, а Honda станет поставщиком команды Aston Martin.

Макс Ферстаппен, комментируя заезды за рулём RB16, принёсшей ему первый титул, намекнул на своё сотрудничество с Honda в будущем, чем подлил масла в огонь слухов об уходе из Red Bull Racing.

Макс Ферстаппен: «Мне очень нравилось сотрудничество с Honda. Конечно, когда команда только начала работать с ними, у нас уже была история успеха, но я и представить не мог, каких высот мы достигнем вместе, выиграв четыре чемпионских титула.

Постараюсь получить удовольствие в предстоящий уик-энд и пилотировать настолько быстро, насколько смогу. Но, скорее всего, мы больше будем вспоминать все те достижения, которых добились вместе в спорте. Однако кто знает, что готовит нам будущее?

Вы знаете, что можно сделать. Так что в данный момент мы прощаемся, но не более того. Я ещё достаточно молод, и кто знает, что ждёт меня в будущем».

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