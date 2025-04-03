СМИ: теннисисты из топ-20 написали письмо турнирам Grand Slam с требованием увеличить призовые

По информации французского издания L’Équipe, это обращение к организаторам «мэйджоров» подписали представители топ-20 обоих рейтингов.



По сути, в письме содержится призыв к увеличению суммы, выделяемой на призовые для участников, при распределении прибыли, полученной четырьмя турнирами Grand Slam.

«Нет сомнений, что письмо с требованиями, подписанное лучшими теннисистами мира и их представителями, поскольку правление АТР присоединилось/поддержало эти усилия, заставит организаторов четырех мэйджоров встряхнуться», – отмечают в издании.

За месяц до старта соревнований должен быть объявлен призовой фонд Открытого чемпионата Франции, поэтому СМИ ждут реакции организаторов. Известно, что общий призовой фонд Ролан Гаррос в прошлом году составил почти 53,5 миллиона евро, или чуть менее 16% от доходов турнира, которые оцениваются в 338 миллионов на конец 2024 года. Под давлением игроков размер призовых уже претерпел значительные изменения в 2022 году. Чек, который получают победители мужского и женского одиночного разрядов, был увеличен на 54%, для полуфиналистов – на 60%, а победители первого круга получили на 40% больше, чем в предыдущем году. В прошлом году призовые на Ролан Гаррос снова выросли (+7,82%): победителям одиночного разряда было выплачено 2,4 млн. евро, что почти в четыре раза больше, чем в 2000 году.

Напомним, что в марте профсоюз PTPA объявил о своей инициативе судебных исков к главным теннисным органам, в том числе и из-за перераспределения призовых.

btu.org.ua