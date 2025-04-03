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Футбол

Каталонцы второй раз этой весной побеждают на Метрополитано. Атлетико – Барселона 0:1. Обзор матча

Каталонцы второй раз этой весной побеждают на Метрополитано. Атлетико – Барселона 0:1. Обзор матча

    • "Матрасники" до финального свистка так и не смогли попасть в створ, зато еще в первом тайме вместе с Диего Симеоне заработали 5 желтых карточек. "Сине-гранатовые" выглядели более убедительно, особенно в первом тайме. Из-за проблем хозяев в атаке одного точного удара оказалось достаточно для виктории.

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    • Смотрите обзор второго матча ½ финала Кубка Испании

    Мадрид. Metropolitano Stadium, 69 014 зрителей

    Атлетико – Барселона 0:1

    Гол: Торрес, 27

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