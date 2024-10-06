Шумахер: Специалисты уходят из Red Bull не из-за Хорнера

По мнению Ральфа Шумахера, исход ряда ведущих специалистов из Red Bull Racing не связан напрямую с их недовольством методами руководства, которые практикует Кристиан Хорнер.

Начало сезона для чемпионской команды было омрачено скандальной историей, когда некая оставшаяся неназванной сотрудница обвинила Хорнера в «неподобающем поведении», что он, разумеется, категорически отрицал. В итоге всё закончилось победой Хорнера, поскольку его «дело» было закрыто, а особу, с чьей жалобы всё началось, отстранили от работы. В общем, всё это уже в прошлом.

Однако в течение только одного этого года из Red Bull ушли Эдриан Ньюи, Джонатан Уитли и Уилл Кортни, которых переманили в Aston Martin, Sauber/Audi и McLaren соответственно. Но Шумахер считает, что проблема не в Хорнере, а их уход объясняется иными причинами.

«Думаю, когда люди долго и успешно трудятся, у них появляется желание получить более высокие должности, – рассуждал Ральф в эфире телеканала Sky Deutschland. – Но в текущих условиях в команде для этого нет возможностей, нет вакансий. И если эти специалисты получают интересные финансовые предложения от других команд, они начинают задумываться о смене работы.

В общем, я бы не стал всё это связывать только с Хорнером. Складывается впечатление, что между австрийскими и таиландскими совладельцами компании Red Bull начались противоречия. В своё время Дитрих Матешиц, ныне покойный, держал ситуацию под контролем и сам всегда решал, что и как должно происходить.

Однозначно, сейчас этого фактора не хватает. Я думаю, этого не хватает и команде, и Хорнеру. Он – человек с огромным опытом, который обычно прекрасно выполняет свою работу, но если вспомнить события последних полутора лет, и то, как он руководит командой, когда предоставлен сам себе, вероятно, можно сказать, что он несколько переоценён».

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