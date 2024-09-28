Марко: Риккардо нарушил джентльменское соглашение

Многие, в том числе Хельмут Марко, считают, что поворотным моментом карьеры Даниэля Риккардо стало его решение перейти из Red Bull Racing в заводскую команду Renault, принятое летом 2018 года.

Однако, по словам Марко, австралиец тогда нарушил джентльменское соглашение, скреплённое рукопожатием, поскольку лично пообещал ему и Дитриху Матешицу, тогда возглавлявшему компанию Red Bull, что подпишет с командой из Милтон-Кинса новый долгосрочный контракт.

О том, как это произошло, автоспортивный консультант Red Bull поведал в интервью Formula1.de: «На главной площади Граца мы устраивали какое-то мероприятие, после чего вместе сели за стол, побеседовали и фактически пришли к джентльменскому соглашению, которое было скреплено рукопожатием.

После этого он отправился в Зальцбург, где у него была встреча с Дитрихом Матешицем, и там произошло то же самое. Однако у Риккардо были сомнения насчёт двигателей Honda, на которые мы собирались переходить, поэтому, как в итоге выяснилось, Сирил Абитебул, тогдашний руководитель Renault F1, смог его переубедить.

Матешицу это не понравилось, поскольку он всегда считал, что договорённости, скреплённые рукопожатием, нужно соблюдать».

Вероятно, если поинтересоваться мнением Риккардо о той истории, то мы услышим несколько иную версию событий. Но после расставания с Red Bull Racing он поднялся на вершину подиума только один раз, и это факт. Впрочем, и тогда, и сейчас, Даниэль уверяет, что ни о чём не жалеет.

Напомним его слова, сказанные более пяти лет назад, летом 2019-го: «Когда в прошлом году я принял решение о переходе в Renault, это наделало немало шума. Но потом всё улеглось. Понимаете, иногда у тебя есть внутренняя убеждённость в том, что ты поступаешь правильно…»

Что ж, Риккардо – один из тех, кто всегда всё делает по-своему, но зато и ответственность за последствия таких решений несёт только он сам. И в этом, пожалуй, его можно сравнить с лирическим героем легендарного хита My Way, ставшего всемирно популярным благодаря Фрэнку Синатре, хотя изначально песню сочинил и исполнял Клод Франсуа с совершенно иным французским текстом, но дело не в этом.

Вот буквальный перевод второго куплета My Way: «Сожаления? Да, немного есть, но, опять же, слишком мало, чтобы их упоминать. Я делал то, что должен был делать, и всё, без исключения, доводил до конца. Я сам прокладывал курс, продумывая каждый шаг на неизведанном пути, но гораздо важнее другое: я всё делал по-своему…»

Источник