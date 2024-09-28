Пекин. Кристиан, отыграв матчболы, впервые обыграла теннисистку из топ-10

На турнире WTA 1000 в Китае завершились матчи второго круга

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эшлин Крюгер (США) – Лулу Сунь (Новая Зеландия, 29) 6:1, 7:6(4)

Мэдисон Кис (США, 18) – Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) 6:2, 6:1

Каролина Мухова (Чехия) – Юань Юэ (Китай, 30) 6:3, 6:1

Жаклин Кристиан (Румыния) – Барбора Крейчикова (Чехия, 7) 1:6, 6:4, 7:5

Мирра Андреева (-, 17) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 6:7(5), 6:1, 6:1

Донна Векич (Хорватия, 16) – Виктория Голубич (Швейцария) 4:6, 7:6(), 6:4

Надя Подороска (Аргентина) – Даяна Ястремская (Украина, 25) 7:5, 6:7(4), 6:2

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) – Камилла Рахимова (-, LL) 6:1, 6:1

Жаклин Кристиан (№80 WTA) седьмой раз в карьере сыграла против теннисистки, входящей в топ-10 мирового рейтинга, и одержала свою дебютную победу. В решающем сете румынка проигрывала со счётом 2:4, а в десятом гейме отыграла четыре матчбола.

Донна Векич взяла реванш у Виктории Голубич за поражение в прошлом году на турнире WTA 250 в Ноттингеме и впервые с 2018 года вышла в третий круг соревнований в Пекине.

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