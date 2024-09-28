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Футбол

Санчо оформил ассист в каждом из трех матчей за Челси

Конкурент Мудрика разрывает с самого старта

Санчо оформил ассист в каждом из трех матчей за Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Челси" победил "Брайтон" в шестом туре АПЛ благодаря историческому покеру Коула Палмера. Во время четвертого гола ассист оформил левый вингер "пенсионеров" Джейдон Санчо.

    Для него это третья результативная передача в трех матчах за лондонцев. В одном поединке он выходил на замену, в двух – появлялся в старте.

    Также на счету Санчо одна желтая карточка.

    Джейдон будет находиться в аренде в “Челси” с МЮ до лета 2025 года.

    www.ua-football.com

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