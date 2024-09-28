«А в чем смысл?» Чисора рассказал, что ждет Усика после реванша с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Дерек Чисора

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора из Великобритании поделился мнением относительно будущего Александра Усика после реванша с Тайсоном Фьюри.

«Александр сделает это снова, он победит Тайсона. А что дальше? Усик не дерется за деньги, он не дерется, чтобы купить Lamborghini. Этот парень дерется за украинцев, поэтому его и трудно победить.

Думаю Усик завершит карьеру после боя с Тайсоном. А в чем смысл продолжать? Он победил всех звезд хевивейта, у нас разве много таких боксеров? Александр закончит с боксом. Он хочет быть с женой, хочет помогать Украине в войне», – сказал Чисора.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua