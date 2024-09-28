Клиа: Мы наверняка столкнёмся со следующей аномалией

Джок Клиа, главный гоночный инженер Ferrari, допускает, что хотя команда в основном разобралась с причинами спада результатов, и этот период уже позади, но может столкнуться с новыми сложностями. Говоря об этом, он использовал образное выражение «поскользнуться на банановой корке».

В начале сезона Шарль Леклер и Карлос Сайнс набирали очки явно успешнее, чем в июне-июле, и это объяснялось тем, что новое днище, установленное на их машинах в Барселоне, оказалось неэффективным.

«Быть в полной мере уверенным невозможно, – цитирует Клиа RacingNews365. – После Испании нам не казалось, что мы сбились с верного пути, однако видели некое несоответствие между тем, что происходило в ходе аэродинамических исследований, и тем, что видели на трассе.

Нужно было с этим разобраться, но это тоже происходило в рамках общего рабочего процесса. Когда вы видите некую аномалию, надо постараться понять её причины, а затем вернуться на правильную траекторию. После Барселоны можно было заметить, что нам это удалось, однако мы должны быть начеку, потому что наверняка столкнёмся с какой-то следующей аномалией.

Процесс сейчас именно такой. Иногда усовершенствования просто не работают. Процесс модернизации состоит в том, что каждую неделю вы испытываете какие-то новинки. Мы уверены в эффективности нашего процесса, в том, что сможем со всем разобраться, но просто при этом мы ждём, что поскользнёмся на следующей банановой корке».

Если в Монце Леклер поднялся на вершину подиума, одержав свою вторую победу в сезоне, то в Баку не смог устоять под натиском Оскара Пиастри и финишировал вторым, а в Сингапуре – только пятым. Его напарник в Италии занял 4-е место, в Баку сошёл из-за аварии и был седьмым на сингапурской трассе.

После 18 этапов сезона Ferrari занимает 3-ю строчку Кубка конструкторов, проигрывая лидерам, команде McLaren, 75 очков, а Red Bull Racing – 34 очка.

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