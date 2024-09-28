Берни Экклстоун: Позицию Audi можно понять

В Audi/Sauber не торопятся объявлять имя гонщика, который станет напарником Нико Хюлкенберга в 2025 году, но, вероятно, это будет Валттери Боттас. Кандидатуру финна, по слухам, поддерживает Маттиа Бинотто, новый руководитель заводского проекта Audi в Формуле 1, и якобы именно он отверг идею пригласить в команду Мика Шумахера. Кстати, вопреки пожеланиям немецких болельщиков.

Берни Экклстоун, бывший глава менеджмента Формулы 1, заявил, что понимает причины такого решения.

«Позицию Audi можно понять, – приводит его слова Sport.de. – Когда они придут в чемпионат, им нужно, чтобы в команде был гонщик №1 и гонщик №2. Им придётся прилагать немало усилий, чтобы защитить свой бренд. Они не могут просто сидеть сложа руки и ничего не предпринимать».

Видимо, Экклстоун имеет в виду, что ветеранами Формулы 1, которым уже нечего доказывать, проще управлять, и они не станут устраивать неконструктивное внутрикомандное соперничество, тогда как с 25-летним Миком будет сложнее договориться.

Когда Экклстоуна спросили, правильно ли поступают в Audi, когда делают ставку на Боттаса, чьи выступления в этом году выглядят крайне неубедительно, он ответил: «Это выяснится только со временем».

Что касается дальнейшей судьбы Шумахера-младшего, то вполне вероятно, что он и в 2025-м продолжит выполнять обязанности резервного гонщика Mercedes. Не исключено, что Мик останется в составе заводской команды Alpine в WEC, но это также пока не подтверждено.

По мнению Экклстоуна, чем бы Мик ни занялся в будущем, «ему нужен добрый руководитель команды. Парень он талантливый, но пока у него не было подходящей возможности это продемонстрировать. Ему нужен кто-то, кто бы его поддерживал и не слишком сильно критиковал».

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