Connect with us
Футбол

Осасуна впервые за 40 лет забила Барселоне четыре гола за матч

В общем это произошло в третий раз

Осасуна впервые за 40 лет забила Барселоне четыре гола за матч

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Осасуна" победила "Барселону" со счетом 4:2. Для памплонцев такое количество голов в ворота "блауграны" – необычная вещь.

    Как сообщает Opta, последний раз "Осасуна" столько забивала "Барсе" в январе 1984 года в матче Ла Лиги. Тогда был зафиксирован такой же счет 4:2.

    Аналогичная ситуация произошла в июне 1936 года, однако в Кубке Испании.

    После победы памплонцы поднялись на шестое место в турнирной таблице. "Барселона" осталась на лидерской позиции.

    Читайте такжеФлик рискнул и проиграл. Осасуна — Барселона 4:2. Видео голов и обзор матча
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis