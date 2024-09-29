Осасуна впервые за 40 лет забила Барселоне четыре гола за матч

В общем это произошло в третий раз

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"Осасуна" победила "Барселону" со счетом 4:2. Для памплонцев такое количество голов в ворота "блауграны" – необычная вещь.

Как сообщает Opta, последний раз "Осасуна" столько забивала "Барсе" в январе 1984 года в матче Ла Лиги. Тогда был зафиксирован такой же счет 4:2.

Аналогичная ситуация произошла в июне 1936 года, однако в Кубке Испании.

После победы памплонцы поднялись на шестое место в турнирной таблице. "Барселона" осталась на лидерской позиции.

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