«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью назвал бои, которые будут актуальными для Энтони Джошуа после фиаско в бою с Дюбуа.

«Для Джошуа есть еще несколько интересных боев. Например, с Чжаном, я бы хотел увидеть этот поединок. Конечно, все хотят увидеть долгожданный бой Фьюри – Джошуа, я бы посмотрел также и на третий бой Энтони с Александром Усиком.

Я уже хвалил Джошуа перед боем с Дюбуа. Но мы же видели, как Энтони всех побеждал, вспомните Кличко. Я видел его невероятные выступления, видел также как он не показывал все свои сильные стороны. Сейчас самые актуальные бои для Джошуа – это поединки с Усиком и Фьюри», – сказал Беллью.

Ранее Беллью рассказал, почему Уайлдера нельзя считать боксером мирового уровня.

sport.ua