4-недельный перерыв как следствие борьбы за экологию

В этом году сезон состоит из рекордного числа этапов, однако календарь составлен несколько странным образом: первые 18 гонок отделены от оставшихся шести 4-недельным перерывом.

С одной стороны, у команд есть возможность немного отдохнуть и набраться сил перед концовкой чемпионата, которая обещает быть весьма утомительной, ведь за семь недель пройдёт шесть Гран При. С другой, обычно календарь скомпонован намного более рационально, а тут такая пауза между этапами, равная по продолжительности августовским каникулам.

В лондонской газете The Mirror решили объяснить болельщикам, с чем это связано, поскольку многие сейчас в недоумении. Кстати, у гонщиков тоже есть вопросы, и мы об этом рассказывали.

Отчасти причина в стремлении Формулы 1 минимизировать углеродный след, ведь перемещение по миру десяти команд со всем их оборудованием, машинами и персоналом, а также FIA, телевизионщиков и сотен журналистов не проходит бесследно для окружающей среды. Поэтому логично объединять этапы по географическому принципу – говорят, именно поэтому Гран При Японии передвинули с осени на апрель, поближе к гонке в Китае, а этап в Баку решили провести не в мае, а в сентябре.

Кроме того, Гран При Катара сделали предпоследним этапом сезона, чтобы он прошёл за неделю до финала в Абу-Даби, что логично. Вот только решение о проведении гонки на знаменитом японском автодроме в Сузуке не осенью, а весной было принято слишком поздно, когда поменять даты других осенних гонок уже не получилось – отсюда и столь длинный перерыв.

Поскольку также приходится учитывать климатические особенности тех или иных стран, а также соблюдать разного рода контрактные обязательства, то получается, что возможностей для манёвра не так уж много. Например, провести Гран При США на неделю раньше не было экономически оправданным, поскольку важно было, чтобы три заокеанских этапа в Остине, Мехико и Сан-Паулу прошли подряд с недельными интервалами.

Провести гонку в Катаре в начале октября было бы слишком рискованной затеей из-за невыносимой жары: например, на следующей неделе температуры там вплотную приблизятся к 40-градусной отметке. В прошлом году этот этап состоялся 8 октября, после чего некоторые гонщики назвали условия, в которых он прошёл, худшими в сезоне.

В календаре 2025 года тоже 24 этапа, однако он составлен более разумно: по крайней мере, после летнего перерыва гонки распределены более равномерно, и перерывы между ними составляют максимум две недели. В частности, Гран При Сингапура пройдёт 5 октября, т.е. на две недели позже, чем в 2024-м.

Кстати, в отличие от летнего перерыва, когда работа на базах команд в обязательном порядке прекращается на 14 дней, сейчас таких ограничений нет, поэтому не исключено, что кому-то из участников чемпионата удастся эффективно распорядиться этим временем и прибавить в скорости уже в Остине.

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