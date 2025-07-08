Леклер: Новинки должны исправить слабые стороны машины

После финиша Гран При Великобритании Шарль Леклер рассказал, что в Ferrari продолжают дорабатывать машину. Монегаск рассчитывает, что ближайшие обновления позволят устранить слабые стороны SF-25.

Шарль Леклер: «В конечном итоге, нам не хватает скорости. Команда готовит обновления, которые должны исправить некоторые конкретные слабые стороны машины. Надеюсь, новинки помогут нам стабильнее проходить некоторые повороты.

Я не хочу вдаваться в детали, но у машины есть несколько слабых сторон. Мы их выявили и постараемся исправить как можно быстрее».

В Сильверстоуне Шарль был одним из тех, кто после прогревочного круга на промежуточных шинах отправился в боксы за сликами. Решение не оправдалось, но Леклер уверяет, что не только оно стало причиной 14-го места на финише: «Конечно, это не помогло, но и без этого я был нигде всю гонку. Я уступал по секунде на круге и вдобавок совершил множество ошибок.

У меня были проблем с тем, чтобы просто удержать машину на трассе, так что день получился невероятно сложным. Нужно всё проанализировать, чтобы понять, что можно было бы сделать с точки зрения настроек и пилотирования, чтобы было не так плохо. Но гонка выдалась экстремально сложной».

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