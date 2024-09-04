Кевин Магнуссен: Я не понимаю логику стюардов

Кевин Магнуссен получил два штрафных балла за столкновение с Пьером Гасли в Монце, набрав суммарно 12 баллов за последние 12 месяцев. В результате гонщик Haas пропустит предстоящий Гран При Азербайджана. Кевин рассказал, что не понимает решение стюардов, и добавил, что после отбытия штрафа не станет менять подход к борьбе на трассе.

Кевин Магнуссен: «Я вообще ничего не понимаю и нахожусь в полном замешательстве. Мы с Гасли жёстко боролись в четвёртом повороте, произошло лёгкое касание, мы оба срезали поворот и вернулись на трассу. Ни одна из машин не получила повреждений, не было никаких последствий для нашей гонки, но я получил 10-секундный штраф.

Знаете, на первом круге Даниэль Риккардо выдавил Нико Хюлкенберга на траву на скорости 300 км/ч, и этим полностью испортил ему гонку. Машина Нико получила серьёзные повреждения, а Риккардо получил за это 5-секундный штраф. Вы видите здесь логику? Я – нет.

Я вернусь в Сингапуре, и у меня не будет штрафных баллов. Я всегда говорил, что не собираюсь отступать, поскольку в этом нет смысла. И мой подход позволил заработать очки в Монце. Ещё увидимся».

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