Ландо Норрис: Мы хотим сражаться, а не жаловаться

McLaren сейчас на подъёме, гонщики команды регулярно борются за подиум и часто на него поднимаются, поэтому интерес британской прессы перед уик-эндом в Сильверстоуне к ним максимально высокий.

Тем более после событий минувшего уик-энда, когда Ландо Норрис бросил вызов Максу Ферстаппену, и всё закончилось их столкновением на трассе. Конечно, в утреннем эфире популярного британского Radio X Ландо спрашивали о том, с каким настроением он готовится к домашней гонке.

«В целом настроение хорошее, – ответил Норрис. – Я в предвкушении британского Гран При, но в то же время надо было проанализировать всё, что случилось в Австрии, и могу сказать: я не стал бы ничего менять в своих действиях.

Я боролся, ведь мы как раз хотим по-настоящему сражаться на трассах, а не жаловаться. Конечно, не хочется, чтобы всё заканчивалось вот так, как закончилось в тот раз, и сейчас я говорю и о Максе, и о себе. Но такова жизнь, ведь мы оба стремимся к победе и сражаемся на пределе. Хотя некоторые этот предел переходят…

В то же время у меня боевой настрой, впереди новые сражения, и я к ним готов. После Австрии мнения разделились: кто-то считает, что в той дуэли прав был я, кто-то поддерживает Макса, но так будет всегда. Хотя всё это не так просто, ведь намного сложнее действовать, когда ты ведёшь борьбу на трассе.

Легко задавать вопросы типа "Почему ты поступил так, а не иначе?" Но когда ты за рулём гоночной машины, решения нужно принимать за доли секунды, поэтому пилотировать с максимальной точностью очень сложно. И невозможно оценить, надо ли было сместиться ещё на пару сантиметров в сторону.

Но приходится иметь дело с очень трудным соперником – впрочем, нам это нравится. Мы не хотим, чтобы всё было совсем просто, мы хотим побеждать, и когда идёт по-настоящему острая борьба, на наших лицах улыбки, а всем, кто наблюдает за этим со стороны. такое зрелище нравится».

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