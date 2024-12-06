Формула 2: С поула в Абу-Даби стартует Виктор Мартен

На утренней тренировке Формулы 2 Айзек Хаджар и Габриэль Бортолето, основные претенденты на титул, сразу заявили о своих намерениях: французский гонщик Campos показал лучшее время, а бразилец уступил ему всего пару десятых.

К тому же Хаджар провёл первую тренировку за рулём машины Red Bull Racing, проехав по трассе автодрома Яс-Марина больше двух десятков кругов, что позволило ему ещё лучше адаптироваться. Обеспечит ли это ему какое-то дополнительное преимущество, должно было показать дальнейшее развитие событий.

Бортолето лидировал в личном зачёте с преимуществом всего в 0,5 очка, а за поул в Ф2 начисляется бонусный призовой балл, поэтому спор за лучший результат в квалификации имел принципиальное значение. Тем более что обгонять на трассе в Абу-Даби не так-то просто.

В начале сессии протокол квалификации с более-менее репрезентативным временем возглавил Оливер Берман, но было понятно, что скорости ещё вырастут, причём существенно. Результат британца сразу на полсекунды с лишним превзошёл Кими Антонелли, его напарник по команде Prema, но затем свои круги намного быстрее по очереди проехали Пол Арон, Бортолето и Виктор Мартен.

По мере того, как состояние трассы улучшалось, улучшались и результаты, и Бортолето записал на свой счёт промежуточный поул: 1:36,050. На этой стадии получасовой сессии Айзек Хаджар был только пятым и проигрывал Габриэлю четыре десятых. Впрочем, он вполне бодрым голосом пообещал своей команде по радио, что сегодня обязательно завоюет поул. Впрочем, выполнить обещание он так и не смог.

Когда первая половина квалификации была позади, все вернулись на пит-лейн за свежими комплектами резины. Борьба на трассе возобновилась уже на последних десяти минутах, и гонщикам молодёжной серии оставалось провести свои последние попытки, которые и должны были решить судьбу поула.

Мартен стал первым, кому удалось выйти за пределы 1 минуты 36 секунд: французский гонщик ART поднялся на первую строчку с результатом 1:35,745, а вот те, кому дополнительный балл был нужнее всего, т.е. Бортолето и Хаджар, оказались только на второй и третьей строчках протокола соответственно.

Но тут заезды были прерваны появлением красных флагов из-за остановки на трассе машины Рафаэля Виллагомеса. До завершения сессии оставалось меньше четырёх с половиной минут, и все вновь вернулись на пит-лейн.

Когда квалификация продолжилась, Бортолето не смог улучшить свой результат, и стало понятно, что призовой балл за поул достанется не ему. Но не достался он и Хаджару – более того, Айзека опередил Пол Арон, оттеснив с третьей строчки протокола.

А результат Виктора Мартена устоял, и участник молодёжной программы Alpine F1, занимающий 8-ю строчку личного зачёта, завоевал свой первый поул в сезоне и в воскресенье начнёт основную гонку уик-энда с наиболее благоприятной позиции.

Из первого ряда стартует и Габриэль Бортолето, при этом на втором будут стоять машины Пола Арона и Айзека Хаджара, что само по себе обещает интересную борьбу, поскольку эстонский гонщик Hitech занимает третью строчку личного зачёта, и у него ещё остаются математические шансы побороться за титул. И хотя вероятность такого исхода крайне мала, он наверняка постарается максимально осложнить жизнь основным претендентам на победу в чемпионате.

Результаты готовятся…

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