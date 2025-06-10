Формула E: В 2026 году в календаре серии будет 18 этапов

Формула E и FIA опубликовали предварительную версию календаря сезона 2025-2026 гг., одобренную Всемирным советом по автоспорту. 12 сезон чемпионата мира по гонкам на электромобилях – самый продолжительный в истории серии, в нём 18 этапов в 12 городах мира.
Стартует сезон 6 декабря в Сан-Паулу, затем вскоре после Нового года пройдёт гонка в Мехико, а в последний день января этап Формулы E впервые пройдёт на Международном автодроме в Майами, знакомом болельщиком по Формуле 1.
Продолжая тему новшеств, надо отметить, что на 21 марта запланирована первая в истории Формулы E гонка в столице Испании, и местом её проведения выбран исторический автодром Circuito de Madrid-Jarama.
Два этапа, которые предполагается провести в конце мая и в июне ещё ждут официального подтверждения, но переговоры уже находятся на заключительной стадии.
Завершится сезон по традиции сдвоенным этапов в Лондоне.
Джефф Доддз, исполнительный директор Формулы E: «Этот календарь являет собой сочетание гонок на очень интересных новых трассах с существующими этапами, и на настоящий момент его можно считать самым насыщенным…
Предстоящий дебют в Мадриде и увеличение общего числа гонок демонстрирует наше намерение продолжать развитие серии за счёт ключевых рынков; при этом этап на Международном автодроме Майами выводит наше присутствие в США на новый уровень.
Мы видим, что год от года глобальная аудитория Формулы E продолжает расти, и при таком календаре наши гонщики и команды обязательно покажут болельщикам ещё более захватывающее гоночное шоу».
предварительная версия календаря на сезон 2025/2026
|Дата
|Страна
|Город
|6 декабря
|Бразилия
|Сан-Паулу
|10 января
|Мексика
|Мехико
|31 февраля
|США
|Майами
|13-14 февраля
|Саудовская Аравия
|Джидда (4 и 5 этапы)
|21 марта
|Испания
|Мадрид
|2-3 мая
|Германия
|Берлин (7 и 8 этапы)
|16-17 мая
|Монако
|Монако (9 и 10 этапы)
|30 мая
|будет объявлено позже
|–
|20 июня
|будет объявлено позже
|–
|4-5 июля
|Китай
|Шанхай (13 и 14 этапы)
|25-26 июля
|Япония
|Токио (15 и 16 этапы)
|15-16 августа
|Великобритания
|Лондон (17 и 18 этапы)