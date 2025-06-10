Формула E: В 2026 году в календаре серии будет 18 этапов

Формула E и FIA опубликовали предварительную версию календаря сезона 2025-2026 гг., одобренную Всемирным советом по автоспорту. 12 сезон чемпионата мира по гонкам на электромобилях – самый продолжительный в истории серии, в нём 18 этапов в 12 городах мира.

Стартует сезон 6 декабря в Сан-Паулу, затем вскоре после Нового года пройдёт гонка в Мехико, а в последний день января этап Формулы E впервые пройдёт на Международном автодроме в Майами, знакомом болельщиком по Формуле 1.

Продолжая тему новшеств, надо отметить, что на 21 марта запланирована первая в истории Формулы E гонка в столице Испании, и местом её проведения выбран исторический автодром Circuito de Madrid-Jarama.

Два этапа, которые предполагается провести в конце мая и в июне ещё ждут официального подтверждения, но переговоры уже находятся на заключительной стадии.

Завершится сезон по традиции сдвоенным этапов в Лондоне.

Джефф Доддз, исполнительный директор Формулы E: «Этот календарь являет собой сочетание гонок на очень интересных новых трассах с существующими этапами, и на настоящий момент его можно считать самым насыщенным…

Предстоящий дебют в Мадриде и увеличение общего числа гонок демонстрирует наше намерение продолжать развитие серии за счёт ключевых рынков; при этом этап на Международном автодроме Майами выводит наше присутствие в США на новый уровень.

Мы видим, что год от года глобальная аудитория Формулы E продолжает расти, и при таком календаре наши гонщики и команды обязательно покажут болельщикам ещё более захватывающее гоночное шоу».

предварительная версия календаря на сезон 2025/2026

Дата Страна Город 6 декабря Бразилия Сан-Паулу 10 января Мексика Мехико 31 февраля США Майами 13-14 февраля Саудовская Аравия Джидда (4 и 5 этапы) 21 марта Испания Мадрид 2-3 мая Германия Берлин (7 и 8 этапы) 16-17 мая Монако Монако (9 и 10 этапы) 30 мая будет объявлено позже – 20 июня будет объявлено позже – 4-5 июля Китай Шанхай (13 и 14 этапы) 25-26 июля Япония Токио (15 и 16 этапы) 15-16 августа Великобритания Лондон (17 и 18 этапы)

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