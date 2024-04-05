Льюис Хэмилтон: Первая тренировка была лучшей в этом году

В Mercedes довольны результатами пятницы – и надеются на этот раз развить успех…

Джордж Расселл (4-й в первой сессии): «В первой тренировке мы выступили лучше, чем ожидали. Это стало приятным сюрпризом, управлять машиной было приятно, мы с Льюисом остались довольны балансом. Но при прохладной погоде W15 всегда выглядит лучше, так что не стоит торопиться с выводами.

Сегодня мы сосредоточились на тестах и экспериментах, стремясь повысить стабильность машины в переменчивых условиях. Время покажет, добились ли мы нужного эффекта. Обидно, что из-за дождя мы не смогли проверить это во второй тренировке.

Обидно и за зрителей, следивших за ходом тренировки на автодроме и телеэкранов. Надеюсь, мы найдём решение для подобных условий. Такое случается не в первый и не в последний раз.

Квалификация обещает быть интересной – шин Soft хватает лишь на один круг. У большинства гонщиков будет только три или четыре комплекта, выкладываться придётся на каждом круге».



Льюис Хэмилтон (5-й в первой сессии): «Первая тренировка была лучшей для нас в этом году. Машина была в порядке, я с воодушевлением ждал второй сессии, но увы – из-за дождя удалось проехать не так много.

В последние два года управлять нашей машиной было непросто, её баланс постоянно менялся. Команда проделала огромную работу после Австралии, и сегодня мы, похоже, смогли добиться успеха. Надеюсь, мы сможем его закрепить».

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