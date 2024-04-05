Женская сборная Украины сыграет с Косово в 1 туре отбора на Евро-2025

В пятницу, 5 апреля, женская сборная Украины по футболу начнет свой путь в отборе на Евро-2025. Украинки сыграют с представительницами Косово.

Встреча состоится в Анталье, Турция, на стадионе «Мардан». Начало – в 18:00 по киевскому времени. Трансляция матча будет проходить на ютуб-канале УАФ и на местных каналах Общественного Вещания.

Кроме Косово, подопечные Владимира Пятенко сыграют в группе с Хорватией и Уэльсом. В следующем матче квалификации женская сборная Украины приедет в гости в Хорватию. Поединок состоится 9 апреля.

Отметим, что Украина не сможет напрямую выйти на Евро, однако способна побороться за путевку путем попадания в плей-офф. Для этого нужно выиграть группу или стать одной из двух лучших команд.

Женский чемпионат Европы-2025 по футболу состоится в Швейцарии и продлится со 2 по 27 июля.

champion.com.ua