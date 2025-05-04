Примера. Вальядолид – Барселона 1:2. Аутсайдер дал бой каталонцам

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Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. У "Барселоны" травмированы Бальде, Берналь, Касадо, Кунде и Левандовски. Флик осуществил большую ротацию накануне ответного матча с "Интером" в Лиге чемпионов, который состоится уже во вторник. В основе каталонцев вышли Кристенсен, Форт, Фати, Пау Виктор и абсолютный дебютант основной команды – Даниэль Родригес. Наконец вернулся в основу тер Штеген, не игравший с сентября. У "Вальядолида" не сыграли травмированные Айду, Энрике и Санчес.

"Вальядолид" с первых минут неожиданно взял мяч под свой контроль. Стартовая активность хозяев принесла результат очень быстро. После подачи с углового Иван Санчес пробил с острого угла и мяч после рикошета перелетел тер Штегена. 1:0.

Каталонцы сразу же бросились отыгрываться. Два момента партнеры создали для Пау Виктора. Сначала он через себя пробил прямо в руки после передачи с фланга, а удар головой форварда потянул Феррейра. После передачи с фланга в дальний угол пробивал Фати, но Феррейра уверенно парировал этот выстрел. Удар Лопеса с границы штрафной заблокировали защитники.

Серия угловых "Барселоны" никаких дивидендов каталонцам не принесла. Активным пробовал быть дебютант каталонцев Даниэль Родригес. Сначала он очень неточно пробивал по воротам, а затем опасно простреливал в штрафную, где на опережение сыграли защитники. Даниэль получил неприятную травму, и его еще до перерыва заменил Ямаль. Не получилось полноценного отдыха у Амина.

Вскоре после выхода на поле Ямаль мог забивать, но после отскока с предела штрафной пробил слишком высоко.

Первый тайм неожиданно завершился победой "Вальядолида", который сумел реализовать свой момент и не позволил забить "Барселоне". Каталонцы создали достаточно моментов для того, чтобы хотя бы сравнять счет, но реализация подводила подопечных Флик.

На второй тайм немецкий тренер бросил в бой Рафинью и де Йонга. Каталонцы сразу побежали отыгрываться. Рафинья головой замкнул прострельную передачу Ямаля, но не попал в створ ворот. Удар того же Рафиньи со штрафного не без труда забрал Феррейра.

Уже в следующей атаке "сине-гранатовые" сравняли счет. После подачи Ямаля с фланга мяч выбил Феррейра, на подборе Рафинья одним касанием принял, а другим – пробил в дальний угол. 1:1.

Еще через несколько минут подопечные Флика уже повели в счете. Во время затяжной атаки Мартин подал с левого фланга в центр, где Фермин Лопес почти с линии вратарской пробил в правый угол ворот Феррейры. 1:2.

Хозяева тоже пытались атаковать. Латаса после навесной передачи головой пробил по центру ворот, но тер Штеген не позволил мячу попасть в сетку.

"Барселона" ответила ударом Форта в левую стойку ворот, а на добивание никто не успел.

Латаса снова потревожил тер Штегена через несколько минут ударом в нижний правый угол, но немец и на этот раз сыграл надежно.

"Барселона" не играла в полную силу. У каталонцев впереди важный матч против "Интера", поэтому "сине-гранатовые" просто катали мяч в конце встречи.

Ямаль получил передачу в штрафной и пробил, но защитники заблокировали выстрел. Уже в добавленное арбитром время после удара Ямаля мяч с линии ворот вынесли защитники. Снимать все вопросы о победителе мог Рафинья, но после очередной атаки бразилец пробил мимо ворот.

"Барселона" с боями получает 3 очка и увеличивает преимущество над "Реалом", у которого впереди игра против "Сельты", до 7 очков. "Вальядолид" показал зубы, но поздно. Так нужно было играть постоянно в матчах с любым соперником.

34-й тур Примеры.

Вальядолид. "Эстадио Хосе Сорилья"

"Вальядолид" – "Барселона" 1:2

Голы: И. Санчес, 6 – Рафинья, 54, Лопес, 60

"Вальядолид": Феррейра – Кандела, Джемерт, Озкачар, Азну – Юрич (М. Мартин, 85), Амалла (Гриллич, 73), Санчес (Чуки, 73) – Моро, Силла (Латаса, 64), Ануар (Ндиае, 64).

"Барселона": тер Штеген – Х. Мартин, Кристенсен, Араухо, Форт – Лопес, Гави (Гарсия, 79), Педри (де Йонг, 46) – Фати (Рафинья, 46), Виктор (Ольмо, 62), Родригес (Ямаль, 38).

Предупреждения: Силла, 8, Ануар, 39, М. Мартин, 90 – Араухо, 6, Кристенсен, 66, Араухо, 83.

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