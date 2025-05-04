ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда

ФХУ

Сборная Италии по хоккею в последнем матче на чемпионате мира в Дивизионе 1A разгромила аутсайдера Румынию со счетом 7:1 и обеспечила себе повышение в классе.

Италия набрала 10 очков и вышла на первое место.

У Великобритании и Украины по 9 очков, но британцы вечером сыграют с Польшей в последнем поединке на турнире.

Если Польша победит в основное время, то у Великобритании, Украины и Польши будет по 9 очков, но украинские хоккеисты в группе из трех команд будут выше конкурентов и займут второе место, которое выведет на чемпионат мира в элиту.

Однако нужна только победа поляков в основное время.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Япония – Украина 3:2

Италия – Румыния 7:1

Великобритания – Польша. Начало в 19:30

sport.ua