ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда

Сборная Италии по хоккею в последнем матче на чемпионате мира в Дивизионе 1A разгромила аутсайдера Румынию со счетом 7:1 и обеспечила себе повышение в классе.
Италия набрала 10 очков и вышла на первое место.
У Великобритании и Украины по 9 очков, но британцы вечером сыграют с Польшей в последнем поединке на турнире.
Если Польша победит в основное время, то у Великобритании, Украины и Польши будет по 9 очков, но украинские хоккеисты в группе из трех команд будут выше конкурентов и займут второе место, которое выведет на чемпионат мира в элиту.
Однако нужна только победа поляков в основное время.
Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A
Япония – Украина 3:2
Италия – Румыния 7:1
Великобритания – Польша. Начало в 19:30