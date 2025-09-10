Шпион-неудачник

Rzeczpospolita сообщила, что четверо иностранцев, осужденных за шпионаж в пользу рф, пытаются получить убежище в Польше, чтобы избежать депортации.

Среди них, по всей видимости, есть бывший хоккеист «Заглембе» из Сосновца Максим Сергеев. В 2024 году его приговорили к 2 годам и 11 месяцам за шпионаж, а также оштрафовали и изъяли найденные при аресте осенью 2023-го наркотики.

Сообщалось, что на шпионаж Сергеева склонил сотрудник ФСБ, с которым он познакомился в Telegram. По его поручению хоккеист сначала строчил комменты в соцсетях, а затем искал учреждения, связанные с польской армией и НАТО.

В мае Сергеева должны были депортировать в рф, но до сих пор неясно, произошло ли это. Rzeczpospolita говорит, что юристы оценивают шансы на убежище для лиц, обвиненных в шпионаже, как крайне низкие. Соответственно, шпион-неудачник имеет все шансы, вернушись на болота, стать участником «эсвео».

